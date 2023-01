A la Une .. Du changement à l'INSEE Réunion-Mayotte

L'Insee La Réunion-Mayotte annonce l'arrivée d'une nouvelle cheffe du service études et diffusion. Voici le communiqué de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) : Par NP - Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 à 15:00

La direction interrégionale de l’Insee La Réunion-Mayotte, accueille sa nouvelle cheffe du service Études et Diffusion, Magali BONNEFONT.



Elle était auparavant cheffe du service Études et Diffusion de la direction régionale de l’Insee en Corse.



Magali BONNEFONT succède à Sébastien SEGUIN qui rejoint la direction générale de l’Insee, en qualité de chef de la division Communication externe.