Du beau temps pour ce mercredi

Une bien belle journée qui démarre, le ciel est bien dégagé partout, on profite d'une jolie matinée avec des nuages de pente qui prennent leur temps pour s'installer. Dans l'après-midi, l'activité nuageuse est surtout concentrée dans le Sud de l'île.



Des averses éparses sont probables au sud d'une ligne brisée partant de Saint-Louis et allant vers le Dimitile, bifurquant vers la Plaine-des-Cafres puis Sainte-Rose.



Plus au nord, le ciel est bien plus lumineux, et on peut même parler de temps très agréable sur toute la côte. Dans les Cirques il fait bon, avec des éclaircies plus généreuses que la veille.



Le vent de Nord à Nord-Ouest reste modeste, mais on signale l'arrivée prochaine d'un front pour jeudi soir.



Une petite houle australe sans prétention vient donner une mer agitée dans l'Ouest.



Les températures marquent une hausse appréciée dans le Nord.