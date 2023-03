A la Une . Du Temps à nouveau couvert en journée avec un risque orageux à surveiller

Découvrez les prévisions de Météo France pour ce samedi 25 mars. Par LG - Publié le Samedi 25 Mars 2023 à 06:26

Comme hier, la matinée est de nouveau ensoleillée, puis au fil des heures, les nuages s'emparent de l'intérieur de l'île.



Sous un ciel couvert, les nuages deviennent de plus en plus menaçants. Certains d'entre eux prennent la direction des baies de la Possession et de Saint-Paul. Des averses se déclenchent dans les hauts avec une préférence particulière pour la région du Volcan et les hauts du Nord-Ouest du côté de la Possession et du Colorado.

Cet après-midi, elles peuvent prendre un caractère localement orageux avec un coup de tonnerre isolé. La prudence est recommandée en montagne et aux abords des ravines.



Quelques éclaircies persistent sur le littoral de Saint-André et du côté de Saint-Pierre. Des averses de moindre intensité débordent sur la route du littoral et du côté de Saint-Philippe.



Un vent de Sud-Est s'installe progressivement sur le littoral Ouest et Sud-Ouest de Saint-Gilles à Saint-Joseph en passant par Saint-Pierre et il souffle temporairement en rafales au cours de cet après-midi avec des pointes situées entre 40 et 50 km/h.



​La mer est agitée au déferlement d'une petite houle de secteur Sud voisine de 1,5 mètres.