Communiqué Du 8 avril au 4 mai, 17 communes et 5 acteurs privés éteignent leurs éclairages nocturnes

"Les Jours de la Nuit" reviennent du 8 avril au 4 mai. Un programme porté par le Parc national visant à lutter contre la pollution lumineuse.

Par N.P - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 10:02





Lancé en 2020, ce programme vise la sensibilisation et la mobilisation des réunionnais à une sobriété lumineuse, et ce, pendant toute l’année. Il permet à chacun de prendre conscience de l’intérêt de préserver la Nuit et de se réapproprier ce moment essentiel.



Les actions et études concrètes



Impliqué depuis de nombreuses années dans la réduction de la pollution lumineuse, le Parc national de La Réunion propose des actions de sensibilisation toute l'année sur toute l'île. Il intègre alors la dimension physique mais aussi sociale et sociétale de la lumière. En effet, pour « éclairer mieux » demain, il est essentiel de prendre en considération les représentations et pratiques des premiers concernés : les habitants de l'île.



L'établissement s’intéresse ainsi à développer des instruments de mesure de cette problématique et à comprendre le rapport des habitants à l'éclairage nocturne et à la pollution lumineuse.



Le Parc a donc sollicité le collectif de recherche RENOIR dans la perspective d’élaborer un programme de travail en interaction avec la population réunionnaise. Ce travail a débuté par une mission de 15 jours a pu avoir lieu en novembre 2021. Ce projet d'études par micro-territoires a été initié à La Rivière des Galets (quartier du Port) et d'autres quartiers pourront profiter des ces possibilités (Cilaos, La Plaine des Palmistes et à Saint-Denis avec les quartiers de La Rivière Saint-Denis ou encore au Brûlé etc...).



Focus sur le projet de quartier de la Rivière des Galets



Dans le cadre de cette étude et dans l'objectif de mieux comprendre, de susciter une prise de conscience et un changement de regard sur l'obscurité et la pollution lumineuse auprès de différents publics, le Parc national de La Réunion a donc initié en octobre 2021 le projet « Zékli soley la nuit », à La Rivière des Galets.



Plusieurs actions ont déjà été réalisées, en collaboration avec différents partenaires : Des temps d’échanges, du porte-à-porte avec l'association des Habitants du Grand Carré, ainsi qu'une expérience de déambulation à la découverte des ambiances nocturnes du quartier, afin de mieux comprendre le ressenti des habitants

Sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’Éducation Nationale intervenant dans les écoles du quartier, le personnel du Centre culturel et social Far Far ainsi que les animateurs de différentes associations de quartier aux impacts de la pollution lumineuse.

Sensibilisation des élèves des écoles primaires du quartier autour de 5 animations réparties tout au long de l’année scolaire 2021-2022 réalisées par le Parc national, la SEOR, NOI, GCOI et Makes Astro.

Les élèves des écoles maternelles ont pu bénéficier d’une animation autour des contes et légendes en lien avec les patrimoines de la nuit, réalisée par la compagnie « En faim de contes ». Jusqu'en juillet 2022, les habitants sont invités à participer à des animations de terrain : observation des chauve-souris, des oiseaux, des reptiles nocturnes, contes et légendes, escape game, visite des berges de la Rivière des Galets, observation du ciel étoilé...



Pourquoi éteindre nos lumières ?



Pour la santé des réunionnais, notamment !

Aujourd’hui, plus de 80 perturbations sont considérées comme les conséquences d’une exposition excessive aux éclairages : troubles du sommeil et de la concentration, agressivité, diminution des performances… L’excès de lumière artificielle est néfaste pour l’Homme ! La nuit noire est essentielle au maintien de notre rythme naturel.



Pour réduire notre facture d’électricité

En adaptant les éclairages publics et privés, il est possible de faire des économies de 25 à 50 % sur la facture énergétique globale. Certaines communes réunionnaises les éteignent déjà en milieu de nuit, généralement entre 22h et 4h du matin, toute l’année. À La Réunion, la production électrique représente 47% de l’empreinte carbone.



Pour préserver la biodiversité de notre île

L’île de La Réunion est un des 34 « points chauds » de la biodiversité dans le monde et enregistre un taux d’endémisme record. L’éclairage massif nuit fortement aux espèces animales de l’île, toutes catégories confondues : pétrels, tortues marines, chauve-souris, insectes, reptiles… Il perturbe également les végétaux.



Pour faire vivre la culture du fénoir

Dans les années 80, le poète réunionnais Alain Lorraine parle de « culture du fénoir ». Il désigne alors les arts et traditions qui se pratiquent la nuit comme le rakontaz zistoir (les contes), le maloya, le moringue et certains rituels. Avec la modernisation du territoire (électricité, lumière, télévision, routes…), la culture locale a laissé place aux nouveaux divertissements et loisirs. Préservons nos traditions.



Pour mieux observer les étoiles

La lumière diffuse de l’éclairage public est une véritable gêne pour l’observation du ciel étoilé. Selon les mesures de l’Observatoire astronomique des Makes, il est désormais quasi impossible d’observer les étoiles sur les 30 premiers degrés au-dessus de l’horizon. À La Réunion, la Voie lactée n'est donc pas visible à l’œil nu depuis la moitié de la surface de l'île. Adoptons les bons gestes à la maison

A notre échelle, nous pouvons d’ors et déjà participer à la préservation de la nuit.

• Tirons nos rideaux ou les volets dès la tombée de la nuit

• Eteignons la lumière lorsque celle-ci n'est plus utile • Privilégions les lampes extérieures à détecteur de mouvement ou par minuterie et orientons les vers le sol

• Préférons les lumières de couleur jaune. Petite astuce : sur l’emballage de nos ampoules, recherchons le chiffre précédant la lettre « K ». S’il est inférieur à 3000 (2700K, 1800K etc.), c’est validé !

• Choisissons des ampoules moins puissantes et des tamiseurs, nos yeux se sentiront moins agressés • Isolons-nous de la lumière lorsque nous dormons, notre repos n'en sera que meilleur • Allons voir nos commerçants pour leur demander d'éteindre leurs lumières la nuit • Parlons de cette problématique autour de nous Plus d'informations sur les Jours de la Nuit sur le site internet www.lesjoursdelanuit.re

