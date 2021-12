Du 6 au 10 décembre, les étudiants voteront pour élire leurs représentants étudiants au Conseil d'administration du CROUS

Le communiqué :



Du 6 au 10 décembre 2021, les étudiants sont appelés à voter pour élire leurs représentants au conseil d’administration du Crous de La Réunion. Pour la première fois, ce vote sera organisé par voie électronique, un mode de vote plus moderne, plus accessible et sécurisé. Ces élections représentent un moment clé pour la démocratie et la vie étudiante. Depuis leur création, les Crous se sont en effet construits avec et pour les étudiants.



Les représentants étudiants élus en conseil d’administration jouent un rôle majeur après des Crous. Leur participation aux instances des Crous leur permet en effet d’intervenir sur les sujets majeurs gérés par le réseau des œuvres universitaires : vie étudiante, restauration, hébergement, bourses et aides, etc.



La dernière élection des représentants étudiants a eu lieu en 2018, les élections prévues en 2020 ayant été repoussées du fait de la crise sanitaire. Les étudiants sont élus pour un mandat de deux ans et représentent près d’un tiers des membres du conseil d’administration.



Ce vote électronique est une première pour le réseau des Crous. Les étudiants pourront ainsi voter à travers la plateforme evote.lescrous.fr développée pour l’occasion. Les représentants étudiants ont été ainsi associés à la conception de l’outil dédié, notamment lors d’une élection test réalisée en juin dernier. L’outil de vote sera accessible sur ordinateur mais aussi depuis un simple téléphone, et chaque étudiant pourra voter en quelques minutes seulement.



Deux postes de vote seront ouverts pour permettre aux étudiants ne bénéficiant pas d’outil informatique de voter sur place, au théâtre Vladimir Canter et à la varangue étudiante sur le campus du Tampon. Un centre d’appels sera également accessible pour ceux qui auront besoin d’une assistante sur toute la période du scrutin.



Enfin, les 182 élus (7 élus par Crous) éliront eux-mêmes, en 2022, les représentants étudiants au conseil d’administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous).