A la Une . Du 25 novembre au 2 décembre, vous pourrez rendre vos armes à l'État sans poursuite

Vous avez hérité ou détenez une arme à feu non déclarée ? Vous pourrez la rendre dans tous les commissariats ou brigades de gendarmerie de l'île du 25 novembre au 2 décembre via une procédure simplifiée sans rendez-vous. Pour ceux qui souhaitent garder leurs armes, une régularisation est possible, avec bien sûr un peu de paperasse. Par Maxime Bonnet - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 15:46

De retour après sa dernière édition en 2018, l'opération nationale d’abandon simplifié d’armes se tiendra du 25 novembre au 2 décembre 2022. C'est la première fois qu'une telle opération est organisée au niveau national, même si les Outre-mer avaient été pionner en la matière, avec une première opération aux Antilles en 2014 et à La Réunion en 2016.



"Même si La Réunion n'est pas particulièrement touchée par les armes à feu, comparé à d'autres territoires, c'est une question de sécurité. Chaque arme retirée, c'est des vies sauvées", rappelle le commissaire Michel Aleu, directeur adjoint territorial de la Police nationale.

Rendre ou régulariser, deux choix possibles



Deux possibilités s'offrent aux détenteurs d'une arme non déclarée. D'abord, ils peuvent la rendre sans risque de poursuites dans toutes les brigades de gendarmerie ou commissariat de l'île. Les restitutions se font sans rendez-vous et avec un formulaire simplifié à remplir. L'accueil se fait de 8 à 12h et de 14 à 18h, y compris le week-end. Les munitions sont également concernées par cette mesure. Tasers, armes blanches et bombes lacrymogènes peuvent être aussi restituées.



Ensuite, ceux qui veulent conserver leurs armes peuvent faire une demande de régularisation en la faisant enregistrer dans le système d’information sur les armes (SIA). Pour cela, il faut prendre rendez-vous et se rendre dans l'un des quatre lieux désignés pour cette procédure, à savoir les commissariats de Saint-Denis et Saint-Pierre et les brigades territoriales de Saint-Paul et Saint-Benoît. Il n'est pas nécessaire d'emmener l'arme pour la procédure, sinon elle vous sera confisquée le temps de votre enregistrement.



Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent également contacter les forces de l'ordre, via le numéro mis en place, et des policiers ou des gendarmes se rendront au domicile des requérants afin de récupérer les armes. Les armes de guerre comme les modèles des deux conflits mondiaux et les engins explosifs peuvent également être rendus mais il faudra prendre rendez-vous pour s'en délester.

19 000 armes déclarées à La Réunion



"La plupart des armes sont des héritages ou des donations. Il s'agit surtout d'armes de chasse mais également quelques armes des deux guerres mondiales. Au niveau national, 2 millions de Français possèdent une arme sans autorisation", précise Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet. Les services de l'Etat recensent environ 19.000 armes détenues légalement dans l'île.



Lors de la précédente opération, ce sont près de 682 armes qui avaient été récupérées, dont 14 blanches. Les armes saisies seront ensuite détruites sur l'île dans les prochaines semaines.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, vous pouvez appeler le numéro mis en place pour l'opération :

02-62-40-76-93.

