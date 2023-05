Du 1er mai au 1er août 2023 : Inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2023-2024

A qui s’adresse-t-on ?



Comment s’inscrire ?

Vous pouvez gagner du temps en effectuant votre inscription en ligne : www.karouest.re . Cela vous permettra de participer au grand tirage au sort et de remporter de nombreux lots. (Télécharger le règlement du grand tirage au sort ici ).

Agence de Saint-Paul :située 141 chaussée royale 97460 Saint-Paul

Agence de la Possession : 3 ter, chemin Bœuf Mort, ZAC cœur de ville

Agence de la Saline : cd6 Grand contour

Agence de Saint-Leu : 4, rue de la Marine (centre-ville)

Agence de Trois-Bassins : 3, boulevard Hervé Payet

Agence de LE PORT :Avenue du 20 décembre 1848

Contact

Afin d’éviter tout effet d’urgence à quelques jours de la rentrée, il est préférable de le prévoir le plus tôt possible.Cette campagne d’inscription s’adresse aux élèves scolarisés en maternelle*, en primaire*, au collège et au lycée. Vous pouvez consulter ou télécharger le règlement des transports scolaires du TCO ici * L’inscription, bien que gratuite pour les élèves scolarisés en maternelle et en primaire (depuis la rentrée scolaire de janvier 2021) , reste obligatoire s’ils souhaitent utiliser les transports scolaires.Dès la mi-mai, des conseillers seront présents en gare routière de Saint-Paul pour guider les familles qui souhaitent être accompagnées dans leur démarche d’inscription en ligne.A partir du 1er juin, les familles ont la possibilité d’effectuer l’inscription de leur enfant dans une des agences commerciales, du lundi au vendredi uniquement le matin et sur rendez-vous :Pour tout renseignement, contactez Kar‘ouest au 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion) ou via leur page Facebook