Du 1er décembre au 31 mars: Pêche aux langoustes interdite

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grand pas, la Direction de la mer Sud océan Indien tient à rappeler que la pêche aux langoustes est strictement interdite durant leur période de reproduction dans les eaux réunionnaises.



Cette période, allant du 1er décembre au 31 mars inclus, interdit également la vente des crustacés. Elle concerne les professionnels, comme les plaisanciers et tous les modes de pêche en mer.



Cette interdiction permet de soutenir la capacité de reproduction de l’espèce, ainsi que de préserver la durabilité de la pêche.



Si des personnes ne la respectent pas, elles peuvent encourir jusqu'à 22 500 euros d'amende. Ils s'exposent également à la confiscation des navires et engins de pêche et à des poursuites devant les tribunaux.



D'autres recommandations sont également établies pour d'autres espèces. Les pêcheurs sont donc tenus à consulter la réglementation en vigueur avant toute sortie de pêche.



La commercialisation des produits de la pêche de loisir est notamment interdite. Les produits issus de la pêche de loisirs doivent être reconnaissables par une ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale. Si une personne achète en tout état de cause un produit issu de la pêche de loisir est passible de 22 500 euros d’amende.