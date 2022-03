Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Du 19 au 27 mars 2022 : Le Département fête la forêt





Le Département de La Réunion, propriétaire de 95% des forêts, soit près de 100 000 hectares, soit environ 40 % de la surface de l’île, a voulu cette année célébrer comme il se doit la forêt Réunionnaise. Le Département propose depuis le 19 mars et ce jusqu’au 27 mars, des manifestations avec l’ensemble de ses partenaires. L’occasion de mettre en lumière les différents axes de la politique départementale pour la protection et valorisation des forêts et de rappeler au grand public, l’intérêt majeur de les conserver.



Dimanche 20 mars Lieu : Temple Guan Di - Terre Sainte St-Pierre Opération de plantations de 500 plants d'espèces indigènes et endémiques

Poursuite du partenariat avec l'Association Culturelle du Temple Guan Di (convention signée en avril 2021). Une 1ère opération "Bois de Wuwei" a eu lieu le 17/05/21 pour 300 individus. - P1MA – Bwa de Kartié

Objectifs :

Ramener la forêt en ville

Lundi 21 mars Lieu : Forêt de Bon accueil - St-Louis Ateliers de sensibilisation aux différents enjeux de la forêt pour les enfants du centre aéré de Saint-Louis – Partenariat avec la mairie de St-Louis, l’association AVE2M, l’ONF

Sensibilisation sur la lutte contre la flore invasive et l’impact des rats sur l'équilibre des milieux forestiers

Plantation d’une forêt de Bois de couleurs des Hauts (50 plants)

Inauguration d’un panneau pédagogique sur la biodiversité

Objectifs :

Conservation de la biodiversité et restauration des forêts

Lundi 21 mars Lieu : Savane du Grand Stella - St-Leu Opération de plantations de 600 plants d'espèces indigènes et endémiques, en partenariat avec la Commune de St Leu et la Région Réunion - P1MA – Bwa de Kartié

Objectif :

Ramener la forêt en ville

Mercredi 23 mars Lieu : Le Colosse - St André Opération de plantations de 900 plants d'espèces indigènes et endémiques sur la RD 47. Poursuite du partenariat avec l’ALEFPA (convention signée en juin 2021) - P1MA - Bwa de Kartié

Objectif :

Ramener la forêt en ville

Valorisation du foncier départemental Vendredi 25 mars Lieu : Villa du Département - St-Denis Étude Filière Bois – Atelier d'échanges avec les professionnels et acteurs de la filière dans le cadre de l'étude Filière Bois menée par le Département : Présentation du rendu de la phase 1 de l’étude filière bois par le groupement du bureau d'étude Cyathea-Nomadéis

Présentation de l’étude de la structure et les peuplements de la forêt privée par la DAAF

Discussion sur les enjeux de la phase 2 étude filière bois, Perspective d'évolution Objectif :

Soutenir le développement d'une filière bois locale

Du 22/03 au 01/04 Lieu : Hall du Palais de la Source – St-Denis

Exposition « Histoire des Espèces et des Hommes à La Réunion »

