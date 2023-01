Communiqué Du 19 au 22 janvier 2023, participez à la 7ème édition des nuits de la lecture à La Réunion !

Avec plus d’une centaine d’animations sur toute l’île, cette nouvelle édition encore plus riche, surprenante et insolite a pour objectif de vous faire frissonner avec pour thème la peur. Par NP - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 15:43

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture sont organisées pour la seconde année consécutive par le Centre national du livre. À La Réunion, la filière du livre et de la lecture se mobilise avec les acteurs culturels et sociaux pour célébrer le plaisir de lire, et réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.



Pendant quatre jours, jusqu’en soirée, 120 d’animations invitent le public à lire et frémir au travers de balades contées, lectures frissons, rakontaz zistoir et sirandanes, ateliers d’écriture, de dessin ou de création de monstres en papier, projections de films effrayants ou fantastiques, jeux de rôle horrifique, jeux de piste et jeux vidéo, soirées mystère, expositions, spectacles et conférences.

Les événements sont organisés sur toute l’île en divers lieux : bibliothèques, librairies, centres culturels et artistiques, dans les quartiers, parcs ou encore lieux patrimoniaux.





Le Préfet à travers la Direction des affaires culturelles de La Réunion remercie chaleureusement l'ensemble des organisateurs pour leur engagement, ainsi que La Réunion des Livres pour sa précieuse collaboration. Retrouvez toutes les informations et le programme de cette édition 2023 sur le site Internet reunion.gouv.fr ou nuitsdelalecture.fr et sur Facebook : agendalareuniondeslivres