Du 17 juillet au 22 septembre 2023, contrôles du réseau d’assainissement à Saint-Bernard 15ème

Ces contrôles consistent à injecter de la fumée dans le réseau d’eaux usées afin de détecter d’éventuelles anomalies de branchements et prévenir les risques de saturation du réseau d’assainissement par temps de pluie. L’objectif est d’assurer un traitement optimal des eaux usées arrivant dans la station d’épuration.



Les voies concernées : ALLÉ DES IRIS

CHEMIN DE LA CAYENNE LES BAS

CHEMIN DE LA GRANDE CHALOUPE

CHEMIN DE LA RUELLE BAMBOU

CHEMIN DE SAINT BERNARD

CHEMIN DEPECHE

CHEMIN DES AGAPANTHES

CHEMIN DES ANGLAIS

CHEMIN DES FUCREAS

CHEMIN DES PEUPLIERS

CHEMIN DES PLATANES

CHEMIN DES SEQUOIAS

CHEMIN DES TILLEULS

CHEMIN DU CIMETIERE

CHEMIN DU MOTO CROSS

CHEMIN DU PERE GREMION

CHEMIN DU PERE RAIMBAULT

CHEMIN HILAIRE DE SAINTE COLOMBE

CHEMIN LA CROIX

CHEMIN LAFOSSE

CHEMIN MARIONNETTE

CHEMIN MICHEL DEBRE

CHEMIN VALLIAME

LE JARDIN ANGLAIS

RUE DE L’AVENIR Nota bene : La fumée est susceptible d’apparaître à l’intérieur des propriétés et habitations en cas de mauvaise configuration du système d’évacuation des eaux usées.

La fumée blanche utilisée est inodore et ne présente pas de risque pour la santé. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 02.62.911.911 ou infos@vidangeservice.net

