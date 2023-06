Communiqué Du 16 au 18 juin, ne manquez pas les découvertes archéologiques de La Réunion

Du 16 au 18 juin se tiendront les journées européennes de l’archéologie. À La Réunion, tous les acteurs de l’archéologie se mobilisent afin de partager leurs connaissances, leurs métiers et leurs découvertes. Par N.P - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 09:16

Le communiqué :



La protection du patrimoine archéologique, sa conservation et sa transmission représentent un enjeu majeur. Les Journées européennes de l’archéologie (JEA), organisées du 16 au 18 juin 2023 par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (l’Inrap) sous l’égide du ministère de la Culture, sont l’occasion de découvrir des manifestations partout en France.



À La Réunion, tous les acteurs de l’archéologie se mobilisent afin de partager leurs connaissances, leurs métiers et leurs découvertes. Du nord au sud de l’île, un programme riche et diversifié :

Saint-Pierre : l’Inrap ouvre les portes de son chantier de fouille relatif à la construction du centre administratif. La mairie et le service régional de l’archéologie (SRA) offrent de nombreuses activités pour petits et grands à la salle Kerveguen ;

Cité du Volcan : les résultats des trois opérations de fouilles faites à la caverne des Lataniers seront restitués au public. La caverne garde les traces de la période du marronnage au XVIIIe siècle et de la conquête du massif du piton de la Fournaise entre la fin du XVIIIe et le XXe siècle ;

Saint-Denis : la mairie et la Confrérie des gens de la mer présentent une exposition « Les vestiges oubliés » sur les traces du patrimoine maritime de La Réunion, une conférence/randonnée d'archéologie maritime qui explorera le thème de « Marines et Barachois », avec des projections audiovisuelles pour mettre en lumière les actions de la Confrérie et notamment l'opération archéologique de la marine Richard du Butor ;

Saint-Denis : la bibliothèque Alain Peters propose l’exposition Tromelin « l’île des esclaves oubliés » ;

Saint-Philippe : exposition à l’hôtel de ville les bâches d’archéologie australe consacrées aux opérations de fouilles menées sur son territoire et l’exposition « Vous avez dit archéologie ? » ;

Les collèges Adrien Cernaux (Sainte-Marie) et Simon Lucas (Étang-Salé) mettent en lumière la réalisation de leurs projets liés à l’archéologie.

En ligne, une offre numérique variée invite à la découverte des TAAF et de leurs nombreuses ressources.

Le musée de Villèle présente l’exposition numérique « Des archéologues à travers l'objectif ! ».

Le SRA donne à lire le volet consacré à La Réunion du site dédié à l’archéologie de l’océan Indien dans la collection Grands Sites Archéologiques du ministère de la Culture. Tous les évènements des Journées européennes de l'archéologie à La Réunion sont à retrouver en ligne : La protection du patrimoine archéologique, sa conservation et sa transmission représentent un enjeu majeur. Les Journées européennes de l’archéologie (JEA), organisées du 16 au 18 juin 2023 par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (l’Inrap) sous l’égide du ministère de la Culture, sont l’occasion de découvrir des manifestations partout en France.À La Réunion, tous les acteurs de l’archéologie se mobilisent afin de partager leurs connaissances, leurs métiers et leurs découvertes. Du nord au sud de l’île, un programme riche et diversifié :Tous les évènements des Journées européennes de l'archéologie à La Réunion sont à retrouver en ligne : https://journees-archeologie.eu/