Du 15 au 19 septembre : Embarquez pour les Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Paul

Avec la même ténacité à vouloir maintenir les Journées Européennes du Patrimoine, la Municipalité de Saint-Paul, en collaboration avec les acteurs, associations et institutions culturels, réaffirme cette année sa volonté d’être toujours présente en proposant une programmation conçue pour les familles, amis, enfants, malentendants, sourds….



Le patrimoine Saint-Paulois pour tous



La Ville de Saint-Paul se mobilise au quotidien pour entretenir et valoriser son patrimoine riche et vivant afin de pouvoir attirer de nouveaux participants. Tout le long de l’année, le public peut profiter en continu des balades, des conférences ou encore des visites patrimoniales.



Ces cinq jours au coeur de notre Culture est l’occasion de pouvoir présenter une nouvelle façon de voir et de comprendre notre histoire avec l’ère du numérique notamment avec les applications podcast avec Émergence OI, les visites hybrides avec l’application LÉON (guide+ podcast), ou fictives avec les lunettes virtuelles « ANBARKÉ » de LEGEND’R.



Ces formules mettent l’accent sur la volonté de la Municipalité de Saint-Paul à vouloir « prendre part à l’évolution de notre société et de s’y adapter » comme le précise l’élue Suzelle Boucher. Même si la tradition perdure avec des ateliers, des contes, des randonnées urbaines autour du patrimoine…, prendre conscience de sa richesse culturelle, sous toutes ses formes, en s’adaptant au contexte c’est pouvoir conquérir un tout autre public et de redécouvrir les lieux historiques autrement. Cette volonté a pour vocation de mettre en lumière «le patrimoine pour tous ». Une nouvelle dynamique qui vise à amener la Culture au plus près de la population dans chaque bassin de vie.



Une thématique : le patrimoine ferroviaire



Un nouveau regard cette année porté sur « notre patrimoine ferroviaire », thématique phare de cette opération. Une belle opportunité de découvrir l’épopée du chemin de fer de La Réunion à Saint-Paul. Aussi de belles histoires seront contées dans notre réseau de lecture publique, des ateliers de construction de « ti-train lontan » seront proposés ou encore à l’affiche des randonnées urbaines dédiées au patrimoine ferroviaire de Saint-Paul à découvrir en famille ou entre amis. À l’ère du 2.0, Saint-Paul, ville d’Art et d’Histoire, innove et vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir autrement des lieux et des sites d’exception qui parsèment notre territoire et font notre fierté.



