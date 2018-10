Du 13 au 28 octobre, "Nature et Sport" pour la 14ème édition des Week-Ends NatureS

À vélo, à pied, à cheval, dans l’eau… sans oublier les nuitées à la belle étoile ;Pour les plus sportifs, rendez-vous à Cap Blanc, Sans-Souci, ou encore à la Glacière ;Des balades en kayak dans des réserves naturelles nationales émerveilleront petits et grands ;L’occasion vous sera également offerte d’explorer les richesses du sous-sol de l’île dans les tunnels de lave.Ce programme tourné vers le sport a tous les atouts pour vous permettre de vous immerger dans la délicatesse de la nature et des paysages de notre île.Pendant ces 15 jours, bougez et profitez de ces découvertes sportives au naturel !Retrouvez tout le programme sur le Site du Département