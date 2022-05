A la Une .. Du 12 au 15 mai, le Salon du livre Athéna ouvre ses pages

Le 5e Salon du livre Athéna reprend ses quartiers à Saint-Pierre. Durant 4 jours, les mots auront les pieds dans l’eau sur le front de mer de la commune. L’occasion pour les lecteurs de rencontrer des auteurs venus de La Réunion, de métropole et de l’océan Indien. Pour cette édition, l’invité d’honneur est le philosophe Michel Onfray. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 16:42

Vous aimez bouquiner sur la plage ? Bonne nouvelle, la plus grande librairie à ciel ouvert de l’océan Indien s’installe sur le front de mer de Saint-Pierre. Du 12 au 15 mai, la ville organise la 5e édition du livre Athéna.



Durant 4 jours, ce ne sont pas moins de 165 auteurs qui seront présents pour rencontrer un public déjà conquis ou à convertir. Des écrivains ou illustrateurs venus de métropole, de l’océan Indien et bien évidemment de La Réunion seront présents pour faire découvrir leur univers.



Pour cette édition 2022, c’est le philosophe français le plus lu dans le monde qui est l’invité d’honneur. Michel Onfray a fait le déplacement à La Réunion avec l’intention de découvrir les auteurs et ouvrages de l’île.



Originaire de La Réunion, l’illustratrice Anne-Margot Ramstein a quitté son île pour suivre son parcours. Elle est de retour afin de présenter sa dernière œuvre coécrite avec Matthias Aregui : La perle.



La littérature jeunesse est de plus en plus présente chez les auteurs péi. C’est le cas notamment de "Cœur de baba" de Lucinda Atchama.



Une littérature jeunesse bien représentée sur ce salon avec Emanuel Tredez qui s’adresse autant aux petits qu’aux adolescents.



L’océan Indien est également à l’honneur avec de nombreux auteurs de la zone. C’est le cas du poète Nadjim Mchangama qui arrive de Mayotte pour présenter son recueil "Amère".



Parmi les événements littéraires de ce salon du livre, il y a un ouvrage qui devrait faire beaucoup de bruit. Un ouvrage sorti en 1845 qui était tombé dans l’oubli, mais dont la richesse historique ouvre un nouveau pan de l’Histoire réunionnaise, en particulier sur l’esclavage et le marronnage. Une découverte faite par Thierry Caro, un collectionneur de livres anciens, qui nous présente cette œuvre incroyable.





