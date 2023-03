A la Une .

Drone : Survolez la NRL enfin ouverte sur ses quatre voies

Il aura fallu six mois supplémentaires pour finaliser les travaux de remplacement d'accropodes le long de la côte. La totalité des voies réservées aux automobilistes et aux cyclomotoristes est ouverte depuis ce 1er mars 2023. La Nouvelle route du littoral avait été inaugurée en août dernier mais dans le seul sens Nord-Ouest. Depuis quelques heures, les milliers d'usagers de la route peuvent passer en sécurité loin de la falaise sur 5,4 km de tracé avant la livraison - espérée en 2028 - du deuxième viaduc entre Grande chaloupe et La Possession. Découvrez les images de Serge Marizy captées depuis un drone ce mercredi.