Drôme : Une conseillère Pôle Emploi et une DRH tuées par un homme

Un homme a tué une conseillère de Pôle Emploi et la DRH d’une entreprise ce jeudi matin à Valence. La piste de la vengeance est privilégiée, l’homme ayant travaillé dans l’entreprise où exerçait l’une des victimes. Le suspect a été interpellé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 16:34 | Lu 399 fois

Les motivations ne sont pas encore connues, mais la piste de la vengeance est privilégiée dans le drame qui s’est déroulé ce jeudi matin. Il est 8h30 lorsqu’un homme fait irruption dans une agence Pôle Emploi de Valence avant de tirer sur une conseillère, la blessant mortellement.



L’homme s’est enfui avant de se prendre la direction Guilherand-Granges, une commune voisine. Il s’est alors rendu dans la société Faun Environnement, qui fabrique des carrosseries et des remorques, où il a fait feu sur la DRH de la société. Celle-ci décédera à l’hôpital. Les forces de l’ordre sont parvenues à intercepter le suspect sur le pont reliant les deux communes.



La piste de la vengeance privilégiée



Le tireur présumé est un ingénieur qui avait travaillé dans l’entreprise avant d’être licencié il y a environ 10 ans. Le suspect, âgé d’une quarantaine d’années, est inconnu de la justice. Il est originaire de Nancy et actuellement au chômage. Rien ne précise s’il était inscrit dans cette agence.



Le Premier ministre a aussitôt réagi, assurant son soutien à la famille et aux proches des victimes et affirme la soutien de toute la Nation.

Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier.

Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation.

De son côté, Élisabeth Borne, la ministre du Travail annonce se rendre sur place.

Très émue par le drame qui s’est déroulé ce matin à Valence, toutes mes pensées vont aux proches des victimes et aux agents de Pôle emploi.



