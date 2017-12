Drôle de récompense pour les employés communaux !

Après l’augmentation des cotisations retraites, la réinstauration annoncée par le gouvernement Macron du jour de carence, le blocage du point d’indice, les fonctionnaires de la mairie du Tampon sont maintenant victimes de la majorité municipale.



La décision unilatérale du maire du Tampon de bloquer toute évolution de carrière pour ces salariés est surprenante quand on connaît la situation financière de la commune qui vient de valider une augmentation des indemnités des élus.



C’est un véritable mépris des employés communaux. Leur engagement auprès de la collectivité n’est plus à démontrer.L’appel à la solidarité des services pour sauver les dernières manifestations des Florilèges et du futur Miel verts montrent bien que les employés du Tampon ne comptent pas leurs heures, ni leur santé, ni le sacrifice de leur famille !



Les élus de la majorité qui entérinent ce choix se doivent de proposer, à titre d’exemple, une baisse conséquente de leurs indemnités.



Rappelons qu’en 2016, les collaborateurs du cabinet du maire ont obtenu 96 000 € d’augmentation.



Les salariés de la mairie du Tampon ne peuvent pas être une variable d’ajustement afin de consolider les excédents budgétaires.