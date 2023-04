zinfos-moris.com Droits humains : le rapport accablant du département d’État américain pour l'île Maurice

Rien n’a changé en un an ! Mieux, cela a même pu empirer. Le rapport 2022 du département d’État américain sur les droits humains est toujours aussi accablant pour Maurice.

Par E. Moris - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 15:34

Ce que l’on retient en premier lieu, c’est la liberté d’expression. Le rapport note que le gouvernement mauricien « n’a pas toujours respecté » ce droit, même en ce qu’il s’agit des médias.



Le document souligne que parmi les problèmes importants en matière de droits de l'homme figuraient « des rapports crédibles faisant état de traitements cruels, inhumains et dégradants de la part du gouvernement, d'arrestations arbitraires, d'ingérences arbitraires ou illégales dans la vie privée, de graves restrictions à la liberté d'expression et aux médias, y compris la censure, d'une grave corruption du gouvernement, de l'absence d'enquêtes sur les violences fondées sur le sexe et de l'obligation de rendre des comptes à ce sujet, ainsi que de crimes impliquant des violences ou des menaces de violence à l'encontre de membres de groupes raciaux ou ethniques minoritaires ».



Lire l'intégralité en cliquant... « des rapports crédibles faisant état de traitements cruels, inhumains et dégradants de la part du gouvernement, d'arrestations arbitraires, d'ingérences arbitraires ou illégales dans la vie privée, de graves restrictions à la liberté d'expression et aux médias, y compris la censure, d'une grave corruption du gouvernement, de l'absence d'enquêtes sur les violences fondées sur le sexe et de l'obligation de rendre des comptes à ce sujet, ainsi que de crimes impliquant des violences ou des menaces de violence à l'encontre de membres de groupes raciaux ou ethniques minoritaires ».