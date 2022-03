A la Une . Droits des femmes : La ville de Ste-Marie et la gendarmerie améliorent l'accompagnement des victimes

Profitant de la symbolique de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la mairie de Sainte-Marie et les brigades de gendarmerie de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne se sont mobilisées pour permettre aux femmes de faire valoir leurs droits. Par NP - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 13:38





Cette action vise à rappeler les numéros essentiels, mais également les réflexes à avoir pour les témoins d’une telle situation.



Les structures partenariales ont souhaité s’associer pour apporter trois approches différentes et complémentaires pour la prévention et la sensibilisation.



Porte d’entrée du droit : Le Point-Justice de Sainte-Marie



Mise en place par le tribunal judiciaire de Saint-Denis et la ville de Sainte-Marie, le Point-Justice a pour mission de faciliter à tous l’accès au droit et à l’institution judiciaire, de répondre de façon rapide et efficace à l’attente des victimes. C'est un service de proximité qui informe aussi bien sur les droits que sur les obligations à travers les permanences de différents organismes.



Contact : POINT-JUSTICE

15 Rue du 20 Décembre

Immeuble Zatte-Mangue

97438 SAINTE-MARIE

Tél : 0262 72.10.14

Courriel :



Porte d’entrée de l’action sociale : Le CCAS de Sainte-Marie



Le Centre Communal d’Action Sociale est la structure qui reçoit le public avec pour mission la mise en œuvre de la politique sociale communale et le développement des actions. Elle offre un point d’accueil physique et téléphonique.



Le CCAS dispose d’un Centre Social qui a pour vocation de proposer des ateliers, un espace de partage et de discussions. En encourageant les publics à prendre part aux ateliers, les équipes sont en mesure d’identifier les situations singulières. Les activités organisées, comme les journées solidaires, des randonnées, les sorties découvertes ainsi que les animations socio-éducatives facilitent le dialogue et libère la parole.



Le rôle social du CCAS permet l’émancipation des victimes et donne aux équipes un pouvoir d’agir par anticipation.



Contact : CCAS

96-98 Rue Roger Payet, Rivière des Pluies

97438 SAINTE-MARIE

Tél : 0262 90 20 22

secretariat@ccas-saintemarie.re



Porte d’entrée judiciaire : La Gendarmerie de Sainte-Marie



L'ensemble des militaires de la gendarmerie de Sainte-Marie, à l'instar des autres unités de gendarmerie du département, a suivi au cours de l'année écoulée une formation spécifique à la prise en compte des victimes de violences intra-familiales, permettant ainsi une meilleure prise en charge, et une réduction du délai de traitement des dossiers.



En outre, cette unité est la première à avoir bénéficié de la mise en place d'une tablette d'accueil permettant de recevoir en priorité et en toute confidentialité les victimes.

Tél : 0262.53.40.01 ou le 17 À ce titre, les structures de la ville, le CCAS, le Point de Justice, la Police Municipale et la Gendarmerie ont tenu un stand commun aux centres commerciaux E.Leclerc de la Réserve (Sainte-Marie) et de Carrefour Grand Est (Sainte-Suzanne) dans l’optique d’informer les femmes sur leurs droits et communiquer sur les structures existantes pour accompagner les victimes de violences conjugales et intrafamiliales.Cette action vise à rappeler les numéros essentiels, mais également les réflexes à avoir pour les témoins d’une telle situation.Les structures partenariales ont souhaité s’associer pour apporter trois approches différentes et complémentaires pour la prévention et la sensibilisation.Mise en place par le tribunal judiciaire de Saint-Denis et la ville de Sainte-Marie, le Point-Justice a pour mission de faciliter à tous l’accès au droit et à l’institution judiciaire, de répondre de façon rapide et efficace à l’attente des victimes. C'est un service de proximité qui informe aussi bien sur les droits que sur les obligations à travers les permanences de différents organismes.Contact : POINT-JUSTICE15 Rue du 20 DécembreImmeuble Zatte-Mangue97438 SAINTE-MARIETél : 0262 72.10.14Courriel : pad@ville-saintemarie.re ou pj@ville-saintemarie.re Le Centre Communal d’Action Sociale est la structure qui reçoit le public avec pour mission la mise en œuvre de la politique sociale communale et le développement des actions. Elle offre un point d’accueil physique et téléphonique.Le CCAS dispose d’un Centre Social qui a pour vocation de proposer des ateliers, un espace de partage et de discussions. En encourageant les publics à prendre part aux ateliers, les équipes sont en mesure d’identifier les situations singulières. Les activités organisées, comme les journées solidaires, des randonnées, les sorties découvertes ainsi que les animations socio-éducatives facilitent le dialogue et libère la parole.Le rôle social du CCAS permet l’émancipation des victimes et donne aux équipes un pouvoir d’agir par anticipation.Contact : CCAS96-98 Rue Roger Payet, Rivière des Pluies97438 SAINTE-MARIETél : 0262 90 20 22secretariat@ccas-saintemarie.reL'ensemble des militaires de la gendarmerie de Sainte-Marie, à l'instar des autres unités de gendarmerie du département, a suivi au cours de l'année écoulée une formation spécifique à la prise en compte des victimes de violences intra-familiales, permettant ainsi une meilleure prise en charge, et une réduction du délai de traitement des dossiers.En outre, cette unité est la première à avoir bénéficié de la mise en place d'une tablette d'accueil permettant de recevoir en priorité et en toute confidentialité les victimes.Tél : 0262.53.40.01 ou le 17