A la Une ... Droit de réponse du CHU suite à l'article sur ce patient transféré à l'hôpital de St-Joseph Suite à notre article publié aujourd’hui, le CHU de La Réunion a tenu à faire paraître un droit de réponse que nous publions dans son intégralité.

À 82 ans et sous respirateur artificiel, il est transféré dans un hôpital sans réanimateur



Le CHU de La Réunion tient à apporter des éclaircissements quant au déroulement de la prise en charge de ce patient.



Adressé par son médecin traitant aux urgences du CHU, dans un contexte de suspicion de dengue, ce que les examens confirmeront, le patient est hospitalisé.



L’avis du réanimateur est sollicité afin de bien orienter la thérapeutique et la surveillance. Le traitement entrepris correspond au besoin du patient, celui-ci s’améliore et son besoin en oxygène diminue.



Après 48h d’hospitalisation et en accord avec la personne de confiance identifiée dans le dossier du patient, l’équipe médicale a proposé de poursuivre la prise en charge dans l’unité de gériatrie de St Joseph : cette unité de médecine gériatrique dispose de l’ensemble des moyens nécessaires pour la pathologie de ce patient. Toutefois, en cas de nécessité, un lien avec les unités de soins intensifs de l’hôpital de St Pierre est organisé.



Le CHU de La Réunion, avec l’ensemble de ses professionnels est attentif à apporter tous les soins nécessaires aux besoins des patients, ainsi que toutes les informations aux familles pour leur compréhension dans la prise en charge de leur proche.



Le CHU de La Réunion regrette cette incompréhension et reste à la disposition de la famille pour une rencontre et un échange sur la prise en charge de leur proche.







