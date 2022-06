Droit de réponse de la ville de Saint-André

Droit de réponse à l’article de presse de Zinfos974 – 27 juin 2022



Le média Zinfos974 a publié ce lundi 27 juin un article intitulé « Exclusif : Soupçons de favoritisme à la Mairie de Saint-André en faveur de la GTOI et de la SBTPC ». Cet article est tout aussi faux sur le fond qu’injurieux sur la forme, et contient des allégations calomnieuses, visant à nuire à l’image de la commune ainsi qu’à l’honneur de ceux qui y exercent des mandats et fonctions. Il aurait été nécessaire de la part du média de consulter la collectivité au préalable avant de publier et de porter atteinte à l’intégrité des personnes citées.



En tout état de cause, la collectivité tient à rappeler qu’elle ne cédera à aucune pression à la veille de l’attribution d’un chantier aussi important pour le développement et l’attractivité de la Commune. En effet, l’article intervient à la veille de la commission d’attribution d’un marché public important pour la Commune de Saint-André. Ce marché public concerne un chantier emblématique de la mandature qui consiste à requalifier entièrement l’Avenue de Bourbon (voirie, éclairage public, trottoirs, mobilités douces, végétalisation). Des travaux nécessaires pour changer radicalement l’image de l’avenue principale de la Ville.



La Commune de Saint-André déplore donc qu’à la veille de l’attribution d’un marché public important et qui respecte strictement les conditions classiques d’instruction, que les différentes parties prenantes soient remises en cause dans un article de presse locale sans contradictoire et affirmations ni vérifiées, ni contrôlées. Les tentatives d’influences sont nombreuses mais la collectivité restera toujours inflexible vis-à-vis de ce type de manoeuvre.



La collectivité tient également à rappeler qu’elle ne souhaite pas prendre part et subir les conséquences des désaccords internes entre membres d’un bureau d’étude externe à la collectivité. La mission de ce bureau étude consistant à rendre au maitre d’ouvrage un rapport d’analyse qui sera soumis ensuite aux membres de la CAO (Commission d’Appel d’Offres) qui est composée des personnes suivantes : Président, élus de la majorité et de l’opposition, comptable public et un représentant du ministre en charge de la concurrence.



Enfin, il convient de rappeler que la commune effectuera les saisines nécessaires notamment auprès de la Procureure de La République afin de clarifier la situation et lever les potentiels soupçons indiqués. Il est aisé pour les tiers de jeter l’opprobre sur le travail en cours mais aucune tentative de déstabilisation ne viendra remettre en cause les projets engagés pour le bon développement la Ville de Saint-André.



L’équipe municipale actuelle est attachée aux règles de transparence, d’éthique et de morale. Elle rappelle que le projet de mandature poursuit sa mise en oeuvre pour faire que Saint-André soit une ville plus dynamique, attractive et accueillante au sein de la microrégion Est.