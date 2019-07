La grande Une Droit de réponse de la Sodiac: "Le début d’une nouvelle étape pour conforter les grands projets"





Aujourd’hui, d’un commun accord et dans le respect des conditions contractuelles, Jean-Claude Pitou quitte ses fonctions pour de nouveaux horizons après avoir engagé une transformation en profondeur de la société.



Phillipe Naillet a désigné François A servadompoulé , membre du comité de direction depuis fin 2018, comme Directeur Général Délégué pour un premier intérim. Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour garantir la poursuite des projets en lien avec le Conseil d’Administration et le personnel.



Depuis le début du mois de juillet, la SODIAC connaît une tension temporaire de trésorerie liée essentiellement au projet "Bleu Mascarin". Cette opération de plus de 100 logements est actuellement dans l'attente de l'avis favorable de l’ANRU, ce qui nécessite un lourd portage foncier engendrant un "trou" de trésorerie conjoncturel et temporaire de 7 millions d’euros.



La SODIAC a également entamé une réflexion afin de structurer et de conforter ses fonds propres dans le but de répondre à la nécessité de financement de l’opération "Bleu Mascarin" et d’investir pour les projets d’avenir.



La SODIAC reste dans une situation lui permettant de garantir la poursuite de tous les grands projets, notamment Espace Océan. Forte de son patrimoine de plus de 400 millions d’euros, la SODIAC confirme son ambition de bâtir avec les citoyens la Ville Durable de demain.



Réponse de Pierrot Dupuy au droit de réponse de la SODIAC : Le chargé de Com' de la SODIAC a dû se triturer les méninges pour réussir à pondre un tel communiqué où on ne dément aucune des informations que nous avons publiées, tout en essayant de donner l'impression que tout va bien.



Je vais donc me contenter d'une question aux responsables de la SODIAC : Si tout va si bien, pourquoi alors Jean-Claude Pitou a-t-il été viré aussi brusquement?



La preuve de cette précipitation ? La semaine dernière, le Département recevait un projet de convention prévoyant la prolongation du détachement de Jean-Claude Pitou à la SODIAC. Et, lundi, nouveau courrier annonçant la réintégration du même Jean-Claude Pitou au Département.



Que s'est-il passé en une semaine, si ce n'est la découverte de ce que nous avons révélé dans notre article "Panique à la SODIAC : un trou de plusieurs millions, le directeur viré en 48h ".



Et bizarrement, le communiqué de la SODIAC ne dit pas un mot de l'autre information que nous avons révélée selon laquelle la société allait être vendue à la CDC Habitat.



Peut-être que ça fera l'objet d'un second communiqué.



Chiche ?



