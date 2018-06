Communiqué Droit de réponse de la Ligue réunionnaise de footbal (LRF)





Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, je vous remercie de bien vouloir publier la présente réponse, aux propos surprenants et radicalement inopportuns de Monsieur Noël VIDOT, parus dans votre édition du lundi 28 mai 2018 sous le titre «



Surprenants en raison de son titre qui traduit parfaitement l’esprit polémique de cet écrit, indiquant que Monsieur Noël VIDOT « réagit ».



Et plus encore dans la justification de son initiative, prétendant répondre, je cite : « aux allégations et aux remarques mensongères de vos interlocuteurs ».



Mais à quelles allégations et à quels interlocuteurs Monsieur Noël VIDOT fait-il référence ?

Il s’agit en l’espèce, d’une audience correctionnelle publique à laquelle assistent de manière naturelle les journalistes de la place, lesquels relatent par la suite le développement du débat judiciaire, précisant à cet effet les grandes lignes de l’argumentation des parties.



Dans le cas présent, la Ligue Réunionnaise de Football à sollicité de la juridiction pénale, la recevabilité de sa constitution de partie civile.



Puis, face aux dénégations de l’auteur des faits quant à son niveau d’intervention, la LRF a été contrainte d’indiquer au tribunal, le rôle exact de cet agent et l’étendue de sa contribution aux procédures financières.



Ni plus, ni moins !



Point de critique sur la gestion financière de l’ancienne présidence et pas davantage de commentaires sur les bilans financiers qui pourtant ont pu donner lieu à diverses interrogations toujours pendantes à ce jour. Dès lors quelle véritable motivation pousse Monsieur Noël VIDOT à vouloir se justifier, alors même qu’il n’a jamais été mis en cause ?

La voix de la conscience est si claire qu’il est impossible de ne pas l’entendre et peut- être est-ce là la raison de ce droit de réponse parfaitement inutile.

Les longs développements de l’intéressé sur l’historique financier de son bref passage à la ligue ne convaincront que lui.

Je doute fort que cela puisse altérer la conviction bien ancrée des présidents de club sur l’impossibilité de gérer une structure aussi importante que la Ligue Réunionnaise de Football sans une politique de rigueur dénuée d’amateurisme.

Le résultat des dernières élections en atteste et il est nul besoin d’en dire davantage.

En conclusion, je regrette que Monsieur Noël VIDOT ait cru opportun d’utiliser la voie de la presse à partir d’un évènement indépendant de l’intervention des élus de la LRF toutes appartenances confondues, pour tenter de réapparaitre au grand jour.

Les différents chantiers mis en œuvre par la LRF sont suffisamment nombreux pour accueillir toutes les bonnes volontés et la déperdition d’énergie ici démontrée à travers cet écrit totalement hors sujet, est réellement mal venue.

Enfin j’invite Monsieur Noël VIDOT à méditer sur cette citation de GANDHI :

« Pour être grand il faut d'abord apprendre à être petit, l'humilité est la base de toute véritable grandeur »

