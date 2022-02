A la Une ... Droit de réponse de Mathieu Hoarau

Par N.P - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 12:25

Suite à la publication d'un article de Pierrot Dupuy intitulé Mathieu Hoarau : "Not tour mange maitresses maintenant", le candidat à la mairie de l'Etang-Salé exerce son droit de réponse. Le voici :





Mr le directeur de publication,



Suite à votre article « Mathieu HOARAU : not tour mang maitresses maintenant » publié le mercredi 9 février 2022 ; vous trouverez ci-après, mon droit de réponse consistant en une retranscription complète, non tronquée et non biaisée du passage de mon discours DATANT DE JANVIER 2020, accompagné du lien vers la vidéo intégrale et non coupée du meeting concerné :



"Quand nous ca va dans une autre ville quand i dit ou ca ou habite, quand nous dit nous habite l'étang salé i demand a nous kwé nou nana. Voilà na rien. Ou ca salazie, ouai i dit nous na une des plus belles maitresses, tout le monde la dit mais bon. Néna d' voleurs. Quand nous ca Salazie nous mange chouchou, quand nous ca étang salé nous mang maitresse. Voilà, et li la bien mangé pendant 20 ans. Maintenant not tour maintenant, a not tout dir a li com ca arête avec tout ce méli-mélo politique et sentimental nous va dire, moi mi appelle ça les feux de l'amour, un love story, mais arête avec ça parce que lé pire qu'un love story".

https://fb.watch/b4BW_3iTvc/





