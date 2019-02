Droit de réponse d'Ileva au collectif citoyen "Non" à l'incinérateur

Société Droit de réponse d'Ileva au collectif citoyen "Non" à l'incinérateur





Par avis publié le 3 janvier 2019 dans le Journal Officiel de l’Union Européenne, le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets « ILEVA » a porté à la connaissance du public l’attribution d’un marché public global de performance portant sur la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance du Pôle Déchets Sud Réunion, qui comprend une Unité de Valorisation Energétique.



Il est expressément annoncé dans cet avis que le contrat est « consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables sur demande préalable expresse afin que celui-ci puisse procéder aux occultations nécessaires en respect des secrets protégés par la Loi ».



Les conditions de consultation des documents ont été rendues publiques dès l’origine.



Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets regroupe le TCO, la CASUD, la CIVIS et la Région Réunion.



ILEVA s’interroge sur les motivations des personnes tentant de jeter le discrédit sur une procédure initiée courant 2016 et qui a fait l’objet d’un consensus de l’ensemble des acteurs institutionnels en concertation avec les services de l’Etat.



ILEVA a toujours donné une suite favorable à l’ensemble des demandes d’accès aux documents administratifs communicables tout en précisant, comme la loi l’y dispose, les modalités de consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h à 16 h (aux horaires d’ouverture des sites administratifs).



La consultation s’opère dans des conditions conformes à la réglementation.



La présence d’un agent lors d’une consultation n’a rien de surprenant et est validée par la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) voire même encouragée afin d’assurer de meilleures conditions de sécurité tout en rappelant que rien n’oblige l’administration à accepter la prise de photographies.



Enfin, ILEVA rappelle que lorsque la demande porte sur un grand nombre de documents, l'administration est en droit d'inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place et à opérer une sélection de ceux d'entre eux dont il souhaite la reproduction.



