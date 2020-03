[Droit de réponse] St-André : Incidents dans un bureau de vote, l'urne se retrouve par terre

Droit de réponse à l'article «St-André : incidents dans un bureau de vote, l'urne se retrouve par terre »





Depuis ce matin le colistier de Ranjit Camalon, Philippe Creissen, son auteur de trouble dans certains bureaux de vote à Saint-André contrairement à ce qui est dit le bureau de vote est constituée... d 'un Président, d'une secrétaire et au minimum de deux assesseurs. Après l'ouverture du bureau de vote à 8h00 conformément au code électoral il n'est plus possible de modifier la composition du bureau toute assesseur qui arrive après 8h00 ne peux plus êtes accepter contrairement au délégué qui eux sont libres d'arriver à tout moment.



Vous trouvez ci-joint une déclaration de main courante du maire de Saint-André Jean-Paul VIRAPOULLE qui relate des faits grave qui constitue un délit pénal au vu de l'article L98 de code électoral et je vous informe que les deux présidents de bureau vont déposer une plainte contre Philippe Creissen .