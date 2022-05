A la Une . Droit de réponse : FO réagit aux déclarations de Vanessa Miranville

Suite à l’article « La ville de la Possession passe en mode cost killing », le syndicat Force Ouvrière de La Possession a tenu à répondre à la maire de la commune. Par NP - Publié le Samedi 14 Mai 2022 à 08:58

Le communiqué :



« La ville de la Possession passe en mode cost killing » ? Mais à qui la faute ? Nous ne pouvons pas dire que les agents communaux sont responsables de la dette de 50 millions d’euros !



Pourtant c’est bien au détriment des agents communaux et du service public rendu aux Possessionnais que l’autorité municipale souhaite engager des économies ! La gestion des ressources humaines et la gestion financière de la collectivité ne peuvent être imputées aux agents de la Ville.



Aujourd’hui, dire que les heures supplémentaires plombent les finances de la Ville est une aberration... les heures supplémentaires sont assujetties à la discrétion du Maire ! Or, nombreux sont les agents communaux qui ne regardent pas les heures effectuées, qui sont encore en réunions pendant leur pause déjeuner ou encore en dehors des heures légales de travail, ces heures ne sont même pas rémunérées !



Je tiens à signaler que depuis 2014, la Ville de la Possession a toujours été en dent de scie, avec des pics de recrutement. Combien de DRH, de DGS, de cadres ont été mis au placard ! Aujourd’hui, au niveau des cadres nous avons des compétences en doublons qui auraient pu être utilisées à bon escient et au profit d’une nouvelle organisation !



FO La Possession, réaffirme avec FORCE que le dysfonctionnement des services vient du manque de stabilité de l’administration générale. Nous disons STOP à tous propos visant les agents communaux !



Nous disons STOP à la réorganisation des services sans dialogue social ! Nous disons STOP à cette défiance envers les agents communaux !



RESPEK A NOU !



Hier nous étions félicités, même CDIsés et aujourd’hui nous sommes responsables de la mauvaise gestion de la Ville ! Mais où est la vérité ?





L'article concerné: La ville de La Possession passe en mode cost killing « La ville de la Possession passe en mode cost killing » ? Mais à qui la faute ? Nous ne pouvons pas dire que les agents communaux sont responsables de la dette de 50 millions d’euros !Pourtant c’est bien au détriment des agents communaux et du service public rendu aux Possessionnais que l’autorité municipale souhaite engager des économies ! La gestion des ressources humaines et la gestion financière de la collectivité ne peuvent être imputées aux agents de la Ville.Aujourd’hui, dire que les heures supplémentaires plombent les finances de la Ville est une aberration... les heures supplémentaires sont assujetties à la discrétion du Maire ! Or, nombreux sont les agents communaux qui ne regardent pas les heures effectuées, qui sont encore en réunions pendant leur pause déjeuner ou encore en dehors des heures légales de travail, ces heures ne sont même pas rémunérées !Je tiens à signaler que depuis 2014, la Ville de la Possession a toujours été en dent de scie, avec des pics de recrutement. Combien de DRH, de DGS, de cadres ont été mis au placard ! Aujourd’hui, au niveau des cadres nous avons des compétences en doublons qui auraient pu être utilisées à bon escient et au profit d’une nouvelle organisation !FO La Possession, réaffirme avec FORCE que le dysfonctionnement des services vient du manque de stabilité de l’administration générale. Nous disons STOP à tous propos visant les agents communaux !Nous disons STOP à la réorganisation des services sans dialogue social ! Nous disons STOP à cette défiance envers les agents communaux !RESPEK A NOU !Hier nous étions félicités, même CDIsés et aujourd’hui nous sommes responsables de la mauvaise gestion de la Ville ! Mais où est la vérité ?