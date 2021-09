Droit de réponse - Ericka Bareigts "regrette les polémiques stériles"

La maire de Saint-Denis réagit à l’article intitulé « Les collectivités s'indignent de l'exclusion de La Réunion des célébrations nationales de l'abolition de l'esclavage ». Un article dans lequel nous révélions que la Région, le Département et l'AMDR ont tour à tour, au coeur du mois d’août, fait remonter au Premier ministre Jean Castex leur étonnement de constater l'exclusion du 20 Décembre dans le calendrier du Mois des mémoires de l’esclavage et de ses héritages. Une information que vous aviez pu lire sur Zinfos le 6 mai dernier.Le rôle de la maire de Saint-Denis au sein de la fondation a été mis en doute et c’est tout naturellement qu’elle souhaite y apporter un droit de réponse :« Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis est la présidente du conseil des territoires, l’une des quatre instances consultatives de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage. Ce conseil regroupe les maires de 22 communes, dont la ville de Saint-Denis, seule commune réunionnaise représentée.Lors des débats ouverts en présence de la représentante du Département de la Réunion et en l’absence du représentant de l’ancienne mandature de la Région, la Ville de Saint-Denis a porté le débat et le combat sur la place du 20 décembre dans le Mois des Mémoires. Cette position affirmée a été actée lors du dernier conseil des territoires en présence de Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.C’est en toute logique que la maire de Saint-Denis, membre de l’Association des Maires de La Réunion (AMDR), partage à l’instar des autres maires de La Réunion la position du président de l’Association, Serge Hoarau. De la même manière, Ericka Bareigts, également conseillère régionale, est au même titre que tous les membres de la majorité régionale, solidaire de la signature de la Présidente de Région, Huguette Bello.Le 20 décembre est depuis de nombreuses années à Saint-Denis un temps culturel fondateur pour la mémoire et le patrimoine. C’est ainsi que l’année dernière, pour la première fois à La Réunion, une cartographie des camps d’esclaves identifiés sur tout le territoire de la commune, a été révélée. Elle résulte d’un travail inédit orchestré par la Ville entre l’historien Loran Hoarau et le duo d’artistes Kid Kreol & Boogie. Des ateliers de médiation culturelle sur la Mémoire, la généalogie, l’histoire du maloya, ont également permis de toucher au cœur de chaque quartier de la ville plus de 3000 Dionysiens d’août à décembre 2020.Il est regrettable que des polémiques stériles viennent entacher l’histoire et la mémoire de nos aïeux, qui méritent davantage de respect et de considération. »