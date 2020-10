La grande Une Droit de passage : Deux familles du Tampon dans l'impasse

Publié le Jeudi 15 Octobre 2020

Les Dijoux, installés depuis les années 70 dans les hauts du Trois Mares, sont excédés. Propriétaires d’une parcelle où plusieurs membres de la famille sont installés, ils offraient jusqu’à récemment un droit de passage via une impasse à des voisins situés à l’entrée de cette impasse. Quand ces voisins ont détérioré la voie, mettant à nu les tuyaux d’eau et ont refusé de la réparer, la situation s’est envenimée. "Ils disent que la voie se trouvent sur leur terrain alors qu’ils utilisent cette servitude sans droit ni titre", s’exaspère la famille.



La famille Dijoux a fait appel à un huissier qui a établi des constatations des dégradations. La voie en question a été créée en 1971 et aménagée par la famille Dijoux au fil du temps.

L’utilisation de cette impasse par les voisins leur apparaît d’autant plus irrévérencieuse que sur la partie basse du terrain des voisins, une voie de passage a été condamnée et clôturée fin 2019.



La famille Dijoux a également pris attache auprès de la mairie pour confirmer le caractère privé de l’impasse. Rien n’y fait. "On ne peut plus discuter, ces voisins se disent protégés.



​Nous avons tenté de porter plainte mais elle a été refusée". La famille demande donc aujourd’hui à ce que le réseau d’eau et d’électricité soit à nouveau enfoui et que l’accès des voisins à leur logement se fasse via l’ancienne voie de passage clôturée.