Communiqué Droit de cité : Contribuez à la Gamelle Solidaire de novembre 2019

Bienvenue sur cette cagnotte que vous connaissez bien puisqu'elle vous est présentée chaque mois depuis bientôt un an, généralement en fin de mois, lorsque les besoins en aliments chiens et chats restent constants alors que les dons se font plus capricieux.



Savez-vous qu'avec 1€, nous offrons le gîte et le couvert à un chat ou un chien par jour ?



Alors le calcul est vite fait : 150 € c'est le budget quotidien pour nos 150 chiens et chats hébergés à l'Arche de noé de Sainte-Anne, à notre refuge de Bonne Espérance et en familles-relais en attente d'adoption, ou en accueil 3ème jeunesse pour quelques vétérans.



Ce qui fait, pour cette dernière semaine de novembre, un budget de 1050 €.



Un challenge que nous souhaiterions réussir grâce à :



30 cagnotteuses et cagnotteurs/JOUR à 5 €



(150 € pour la gamelle solidaire quotidienne)



ou



210 cagnotteuses et cagnotteurs à 5€/jour pendant 7 jours



(1050 € pour la gamelle solidaire pendant 7 jours fin de mois de novembre)



ou encore :



7€ pour le gîte et couvert pour 1 chat ou 1 chien pendant 7 jours



35€ pour le gîte et le couvert pour 5 chats ou 5 chiens pendant 7 jours



Voici la liste de courses quotidiennes :



40kg croquettes chiens, 4 kg croquettes junior chiots, 9 barquettes chiens,



3 boites chiots, 3 boites 1,2kg bouchées chiens,



4 kg croquettes chats, 1 kg croquettes chatons, 12 boites bouchées en gelée chats,



12 boites terrine chats, 12 pochons junior chatons, 36 pochons chats adultes,



6 sacs de 10 litres de litière chats, 1 bidon de 5l de Javel, 1 gel javel, 1 bref et 1 saniterpen nettoyant surpuissant.



Les achats de nourriture représentent 30 % du budget mensuel du refuge.



Deux invités surprises à la gamelle depuis quelques jours :



Arsène, un matou baroudeur qui vient de nulle part et s'est visiblement installé :

Ti-tangue qui se prend pour un chat avec lesquels il partage la gamelle... :

Ici vous pouvez directement et en un clic, nous aider à réussir ce challenge en participant à cette cagnotte. Chacun participe du montant qu'il souhaite.

Tous les paiements sont sécurisés.

Un reçu fiscal vous est établi sur simple demande au 0692 36 28 09 Merci à tous ! Astrid PUISSANT

DROIT DE CITE

Refuge ARCHE DE NOE

70 RN2

97437 SAINTE ANNE

0692 36 28 09

Merci à tous ! Astrid PUISSANTDROIT DE CITERefuge ARCHE DE NOE70 RN297437 SAINTE ANNE0692 36 28 09 Zinfos974 Lu 67 fois







Dans la même rubrique : < > Débrayage d'employés communaux de La Possession : La réaction de Vincent Rivière Réception des Révoltés du 974 à la préfecture, ce mardi 26 novembre 2019 à 12h30