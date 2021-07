Droit à la liberté d'expression pour tous

Pas un jour où je ne reçois sur le net une pétition concernant la liberté d'expression .

Cette liberté concerne tous les médias qui se voient contrôlés, muselés par les biens- disants, les bien- pensants .

La censure est de retour et celui qui dit la vérité, il doit être exécuté ! (Brassens)



Si l'organe de Presse n'entre pas dans le moule, il est mis à l'index, au ban de la société !



Fort heureusement, ZINFOS est encore un des rares supports où l'on peut encore s'exprimer .



Cependant, la liberté d'expression doit s'appliquer à tous les étages.



C'est ainsi que nombre de commentateurs anonymes s'arrogent la propriété du site .

C'est leur pré-carré, et si vous ne passez pas sous les fourches caudines de leur suffisance, vous serez harcelés , et traité de complotiste .



Un exemple ; je suis très souvent la proie de ces intellectuels de cour de récré , mais je connais .....Et je leur réponds .

Je dis bien que je ne fais que répondre , ce qui est mon droit .



Mais malheur à celui ou celle qui sera en accord avec moi !

Celui- là ou celle- là , il faut le ou la honnir !!



Pour en finir sur ce sujet, je citerai Joëlle Lamancin:

"La liberté d'expression demeure si elle est basée dans le respect d'opinion d'autrui . Si l'on tente de discréditer celui qui dénonce des vérités, ce n'est pas une autonomie, mais une tyrannie" .



A.N.