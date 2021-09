A la Une . Droguée à son insu par son mari, elle est violée par plus de 50 hommes

Ces faits sordides se sont déroulés dans le département du Vaucluse. Un homme de 69 ans est soupçonné d'avoir drogué et "offert" son épouse de 67 ans à des inconnus.





Les inconnus s’adonnaient alors à des relations sexuelles filmées par l’époux pendant qu'elle était endormie. Il apparait qu'il précisait dans son annonce les termes de ces rencontres. Les faits auraient sans doute perduré dans le temps si le mari ne s'était pas fait interpellé dans un supermarché pendant qu'il filmait avec son téléphone sous les jupes des clientes.



Il est repéré sur l'écran de contrôle du magasin puis interpellé et conduit au poste de police. Une perquisition est ordonnée à son domicile où sont saisis caméscope, ordinateur et appareil photo. Il reconnaitra rapidement les faits alors que les inspecteurs expliquent à son épouse les faits abjects qu'il lui a fait subir à son insu.



