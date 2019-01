Drogue : Un naturopathe français arrêté à l’aéroport

Le Français Victor Robert Eliot a été intercepté à l’aéroport ce matin par des éléments de la Customs Anti-Narcotics Section et ceux de la brigade anti-drogue.



Ce naturopathe avait sur lui 0,18 gramme de cocaïne, 0,17 gramme de cannabis et 650 papiers à rouler le tabac.



Ces substances et produits étaient dissimulés dans ses chaussures.



Ce naturopathe de 27 ans a indiqué aux policiers que la drogue était destinée à sa consommation propre.



Il est actuellement en détention.