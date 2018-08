Drogue : Les trafiquants présumés retrouvent la liberté avant leur procès

Les têtes de réseau d’un trafic de drogue attendront leur procès hors de prison. L’enquête menée sous la responsabilité du parquet de Saint-Pierre touche à sa fin. Le juge de libertés a estimé hier, pour l’un des protagonistes, et deux autres la semaine dernière, qu’ils ne présentaient plus de menace de pression les uns sur les autres durant l’instruction.



Parmi les trois hommes, Stéphane A. un Saint-Pierrois de 32 ans, a donc obtenu hier son placement sous contrôle judiciaire. La semaine dernière, ses comparses Zaynul I. Et Saïd C. l’avaient précédé. Ils avaient été interpellés le 17 avril lors d’un vaste coup de filet intervenu tant dans le sud qu’à Saint-Denis pour des complices.



30 grammes de MDMA, 400 cachets d’ecstasy, 140 pieds de zamal, 2 kilos de résine de cannabis, 4 armes à feu et 12000 euros en liquide avaient ainsi été saisis, liste le Quotidien.



Leur procès devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.