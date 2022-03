A la Une . Drames à Ste-Marie : La victime avait porté plainte pour menaces il y a une semaine

La procureure de la République fait le point sur l'enquête suite aux décès d'une femme et d'un homme qui étaient en couple : l'une a été retrouvée morte, frappée à plusieurs reprises au visage et l'autre s'est donné la mort. La première victime avait porté plainte pour menaces il y a une semaine et le quinquagénaire devait être présenté au tribunal le mois prochain. Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 20:14

Une procédure judiciaire en flagrance est ouverte du chef d’homicide volontaire par conjoint à la suite de la découverte à son domicile de Ste MARIE, par sa fille majeure, d’une victime, née en 1965, auxiliaire de vie, décédée des suites de coups, portés principalement à la tête, avec un objet.



Une autre procédure judiciaire est ouverte, du chef de recherche des causes de la mort, à la suite de la découverte d’une personne décédée à la suite de son suicide par un saut dans le vide à partir d’un pont de la RN2 enjambant une ravine. Cette personne est le conjoint de la victime. Il était né en 1964 et exerçait la profession d’intérimaire.



La brigade des recherches de Saint-Benoît est saisie.



Les autopsies des deux corps auront lieu samedi 5 mars 2022.



Les auditions des membres de la famille ont été réalisées ainsi qu’une enquête de voisinage ; diverses constatations et vérifications techniques sont en cours ; des témoins du suicide, ayant tenté de l’empêcher, doivent être entendus.

La victime avait déposé plainte pour des menaces le 23 février dernier à l’encontre de son conjoint, lequel avait été placé en garde à vue et entendu. Une mesure de composition pénale avait été ordonnée, le mis en cause n’ayant aucun antécédent judiciaire; il devait se présenter au tribunal le 27 avril prochain.



Le conjoint de la victime est suspecté d’être l’auteur du meurtre ; malgré son décès, toutes les investigations utiles sont actuellement diligentées afin d’établir avec certitude le déroulé des faits et rechercher la manifestation de la vérité



La cellule d’urgence médico psychologique a été activée et l’association ARAJUFA est saisie pour porter assistance à la famille des personnes décédées