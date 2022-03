La grande Une Drames à Ste-Marie : Enquête ouverte pour meurtre, ce que l'on sait pour l'instant

La procureure de la République fait le point sur l'enquête après un double drame à Sainte-Marie. Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 11:43









La procureure explique qu'une autre autre procédure judiciaire est ouverte pour confirmer les causes de la mort d'un homme qui a été retrouvé en contrebas du pont de la RN2. Il serait décédé "vraisemblablement à la suite de son suicide par un saut dans le vide". Cette personne est le conjoint de la victime.



Un magistrat du parquet de Saint-Denis s’est rendu sur les lieux de la découverte de la victime décédée à Sainte Marie. La brigade des recherches de Saint-Benoît est saisie. Des autopsies des deux corps sont ordonnées et auront lieu lundi et mardi.



