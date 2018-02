Drame humain dans un lycée...

Interrogé à ce sujet, un fonctionnaire de l'Enseignement, plus insensible qu'une holoturie, n'a pas eu un mot concernant cette détresse humaine. D'un ton volontairement glacial histoire qu'on comprenne bien qu'il s'en tamponne le coquillart, plus désincarné qu'un ectoplasme, il na fait preuve d'aucune empathie, pas la plus petite compassion. Ne serait-ce que pour tenter de faire croire qu'il saisissait l'étendue de ce qui est un drame humain épouvantable.



Cet individu s'est planqué derrière ce qui lui sert de raison d'être, de viatique, de Bible : le règlement. Faut prendre contact avec Paris... Faut chercher la bonne personne... Faut la tester (où ?)... En attendant, le jeune a le droit d'aller en classe. Ben oui, sale con, avec qui ?



Je ne souhaite qu'une chose à ce triste sire : que le jour où il aura besoin d'une greffe du foie, on lui donne le mien. Comprenne qui veut !



Jules Bénard

