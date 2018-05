Drame de Ste-Marie: l’Unafam demande une meilleure prise en charge des schizophrènes

Suite au terrible meurtre de Sainte-Marie, l’Unafam (Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) tient à témoigner son soutien à la famille de la victime. Face à un tel drame, nous, parents –dont certains ont perdu un enfant à cause de la schizophrénie-, sommes de tout cœur avec la famille de Vanina.



Ce crime révèle malheureusement les insuffisances de prise en charge des maladies psychiques, particulièrement dans l’océan Indien où n’existe aucune UMD (unité pour malades difficiles). S’ils sont repérés comme "difficiles", les patients réunionnais et mahorais sont obligés de s’exiler à 9000 km de leur famille pour recevoir des soins adaptés, à supposer que leur maladie ait été diagnostiquée, ce qui n’est que trop rarement le cas.



L’Unafam attire l’attention du public sur une confusion trop fréquente : un schizophrène (malade psychique) n’est pas forcément psychopathe (personne qui commet de manière récurrente des actes interdits par la loi). Chez les personnes schizophrènes, le taux de psychopathie est le même que dans la population générale. Un malade schizophrène a plus de risque statistique de se suicider que de tuer une autre personne. Les personnes souffrant de schizophrénie sont beaucoup plus victimes d’agressions que n’importe qui dans la population générale.



La schizophrénie touche statistiquement 1% de la population. Dans un collège ou un lycée de 600 élèves, il y a en moyenne 6 jeunes garçons et filles qui peuvent souffrir de schizophrénie. L’Unafam appelle donc les pouvoirs publics à amplifier l’information et la formation sur les maladies psychiques, afin de dépister et traiter au plus tôt ces pathologies graves. L’Unafam demande également des moyens conséquents pour améliorer la prise en charge des malades (réinsertion, création de structures d’accueil après l’hospitalisation...). Ce qui permettra d’éviter d’autres drames.