Drame de Béziers : Les soeurs fêtaient l’anniversaire de l’une d’elles

"Vendredi, elle était toute contente, car elle devait retrouver sa sœur qui était venue à Béziers passer quelques jours", a confié la directrice du CCAS de Béziers où travaillait l’une des victimes. La plus jeune des sœurs s’était rendue à Béziers depuis Caluire-et-Cuire (Rhône) pour célébrer son anniversaire avec son aînée.



Malheureusement pour les deux Réunionnaises, la soirée prendra un funeste chemin. Vers 0h15, dans la nuit de samedi à dimanche, les deux femmes ont quitté le restaurant où elles avaient fêté l’anniversaire de la plus jeune. C’est en traversant le boulevard Kennedy qu’elles ont été mortellement fauchées par un automobiliste.



Le conducteur, âgé de 31 ans, revenait d’une soirée arrosée du centre-ville de Béziers et comptait un taux de 0,83mg/litre d’air expiré. Selon les témoins, il roulait vite avec les feux éteints. Une affirmation d’abord contestée par le suspect, avant de se rétracter.



Inconnu de la justice, il a été placé en détention provisoire le temps de l’enquête. Il risque jusqu’à 10 ans de prison pour homicide aggravé. Chacune des victimes avait trois enfants.