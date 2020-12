Drame dans le Puy de Dôme : Le gendarme blessé avait exercé à La Réunion

Le bilan de cette nuit d'horreur est très lourd dans les rangs des militaires : trois hommes sont décédés et un quatrième blessé à la cuisse, avant d'être transporté par les pompiers vers le centre hospitalier d'Ambert.



Ce gendarme a exercé à La Réunion en tant qu'adjudant. Il était en poste à la brigade territoriale de Saint-Leu où il occupait la fonction de second du chef de brigade. Le gendarme du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) avait quitté La Réunion en 2016. Il connaissait l'Outre-mer pour avoir également été en poste en Guyane.



Les malheureuses victimes sont le brigadier Arno Mavel (21 ans), le lieutenant Cyrille Morel (45 ans) et l'adjudant Remi Dupuis (37 ans), a dévoilé le ministère de l'Intérieur.

La gendarmerie nationale est en deuil. Trois des leurs ont péri sous les balles d'un forcené dans la nuit de mardi à mercredi.Alertés pour des faits de violence sur conjoint, ils se sont rendus sur les lieux, peu après minuit, alors que le mari violent menaçait sa femme.Lorsqu'ils se sont approchés de la maison où la femme menacée s'était réfugiée, les militaires ont été visés par des tirs.