Drame aux Etats-Unis : Une fusillade fait six morts dans un supermarché

L'employé a fait feu sur ses collègues avant de se donner la mort en Virginie sur la côte est de l'Amérique. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 07:10

Le manager d’un supermarché Walmart de l’est des Etats-Unis a tué six personnes, ce mardi vers 22 heures, alors que le magasin était encore ouvert et bondé 48 heures avant les célébrations de Thanksgiving.



Le tireur, identifié comme Andre Bing, 31 ans occupait le poste de chef d’équipe de nuit depuis 2010. Deux personnes ont été fusillées dans la salle de repos où il s'est suicidé. Une autre victime a été découverte dans le magasin alors que trois autres ont été transportées dans des hôpitaux des environs mais ont succombé à leurs blessures. Les tirs ont également blessé six personnes, dont l’une est dans un état grave.



Ce drame intervient alors que le week-end dernier une tuerie dans une discothèque gay située dans le Colorado a suscité une vive émotion dans le pays.