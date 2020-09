A la Une .. Drame au large de Maurice : Un troisième corps retrouvé

Un seul marin est à cette heure porté disparu à la suite de la collision survenue hier en fin de journée entre un remorqueur et une barge au large de Roches-Noires et Poudre-d'Or à l'île Maurice.

Un troisième corps a été repêché suite à l’accident survenu en mer hier soir au large de l’île Maurice. Le remorqueur le Sir Gaëtan Duval engagé dans les opérations de nettoyage de la pollution du Wakashio est entré en collision avec la barge qu'il remorquait en fin de journée de lundi.



Huit personnes étaient à bord du remorqueur au moment du choc dans la soirée du lundi 31 août. Alors que quatre marins avaient été secourus, quatre de leurs collègues étaient portés disparus. Entre hier soir et ce matin, deux premiers corps avaient été repêchés par les gardes côtes mauriciens. Leur identité a été confirmée. Il s'agit d'un marin âgé de 53 ans et d'un skipper d’une soixantaine d’années.



Un troisième l’a été ce mardi 1er septembre. Il reste peu d’espoir de retrouver vivant le quatrième et dernier marin porté disparu.



Le corps retrouvé à Grand-Gaube ce mardi n’a pas encore été identifié, informent les médias mauriciens.