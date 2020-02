A la Une . Drame au collège St-Charles: "Tous les professeurs devraient être formés aux premiers secours"





Comment les professeurs aménagent-ils leurs cours ? Existe-t-il des consignes académiques ? Quelles sont les mesures de prévention mises en place ? Nous sommes allés poser nos questions à Thierry Chabriat, professeur d'EPS dans un collège portois et représentant syndicat SE-UNSA.



"Chaque année nous avons une note des inspecteurs rappelant les principes de bons sens, comme de privilégier les zones ombragées ou de prévoir plus de pauses pendant les séances pour permettre aux élèves de s’hydrater", indique-t-il. "Il existe aussi une directive qui recommande d’encourager les casquettes, bouteilles d’eau et crème solaire". Pour ce qui est des antécédents médicaux, les professeurs sont informés par les parents par le biais d’une fiche remplie en début d’année. "Et les infirmières nous communiquent les cas spécifiques d’asthme ou de diabète".



Un manque d'infrastructures



Au-delà de ces consignes, chaque enseignant adapte sa séance par rapport aux conditions et aux infrastructures existantes. "On a une formation. De par notre expérience, on applique les principes de précaution et de sécurité", explique le professeur. "On ne fait pas une pratique identique au mois de juin ou de janvier". Même s'il redoute toujours la survenue d'un accident, il tient à rassurer : "Normalement tout est fait pour prévoir et adapter à chaque situation" .



Toutefois, organiser des cours de sport en plein été à La Réunion donne souvent du fil à retordre aux professeurs. Thierry Chabriat relève en effet le manque d'infrastructures adaptées à la pratique du sport en cas de fortes chaleurs, comme des équipements couverts ou des piscines.



Le syndicaliste pointe également du doigt une défaillance quant à la connaissance des gestes qui sauvent. S i chaque professeur d’EPS doit fournir un brevet de secourisme (et de sauvetage pour les activités nautiques), il souligne : "Il n’y a pas d’obligation de rappel ou de mises à jour". Et déplore l'absence d'obligation générale. "Tous les professeurs devraient être formés, et pas seulement ceux d’EPS. Un accident peut arriver à n’importe quel moment, dans la cour, en salle de classe..."



Même si depuis quelques années, des formations "premier secours" sont proposées à l'ensemble du corps enseignant, pour le syndicat, ces formations ne devraient pas être soumise au volontariat mais être systématiques. Une obligation qui pourrait sauver des vies : "Il est déjà arrivé que des collègues ont pu sauver des élèves parce qu'ils étaient formés", se souvient le professeur.







