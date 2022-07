A la Une . Drame à St-Louis : ​L’A.S Etoile du Sud rend hommage à Miguel Eperonnier Irfont

Le club de football de Montvert fait part de sa tristesse suite à l’accident mortel de Saint-Louis. Miguel Irfont, joueur de l'AS Etoile du Sud, compte parmi les victimes. Par NP - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 11:09

A.S Etoile du Sud C'est avec la plus grande tristesse que le club vous annonce le décès d'un de c'est joueur Miguel Irfont " fils de Daniel Irfont " suite à un accident de la route.



Que ce grand joueur repose en paix et nous souhaitons à toute sa famille et amie proche, nos sincère condoléances.

Tu sera gravé à jamais dans nos coeurs Miguel.





L’équipe de Foot Run 974 C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès tragique de Miguel Eperonnier Irfont, joueur de l'AS étoile du Sud, fils de Daniel Irfont, ancien joueur de la JSSP et de madame Eperonnier, frère de Mael Irfont(Capricorne).



L’équipe de Foot Run 974 s’associe pour adresser ses sincères condoléances aux proches, clubs, amis et familles du défunt. Tout notre soutien dans cette épreuve.

Repose en paix champion.