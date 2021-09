A la Une . Drame à Bellepierre: le meurtrier présumé présenté à la justice

Mathieu C. est soupçonné d'avoir provoqué la mort de son rival dans la soirée de mercredi dernier en lui portant un coup à l'arme blanche. La victime a succombé à ses blessures sur la chaussée. L'auteur présumé est déféré devant le parquet ce vendredi. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 21:14





Un drame s'est déroulé dans la soirée de mercredi dernier, vers 20h, Allée des Serpentines dans le quartier de Bellepierre à Saint-Denis. Selon les premiers éléments, Mathieu C. aurait été poursuivi en voiture dans la rue par la victime qui aurait essayé de s'en prendre à lui. L'origine du différend entre les deux hommes serait liée à une rivalité amoureuse . La victime, un jeune homme de 29 ans, n'aurait pas supporté que son ex-compagne ait une liaison avec Mathieu C.D'après nos informations, une altercation s'était déjà produite en début de semaine. La victime aurait alors eu un comportement violent envers le couple. Mais sa compagne, témoin des faits présumés, aurait refusé de porter plainte pour ne pas envenimer une situation déjà tendue.Ce mercredi, à l'issue d'une soirée et pour une raison que l'enquête devra déterminer, la victime aurait vu rouge. Mathieu C. aurait été prévenu par ses beaux-parents que l'autre était à sa recherche pour en découdre. Le face à face se serait déroulé en leur présence ainsi que celle de la compagne. Recevant un premier coup de poing, Mathieu C., qui était en possession d'un couteau, aurait alors porté un coup fatal.Interpellé, il a été placé en garde à vue dans les locaux de Malartic pour être entendu à plusieurs reprises. L'auteur présumé, qui pourrait être inculpé de meurtre, serait le frère de Ti Guy, victime d'une attaque mortelle dans le quartier du Bas de la Rivière en juin 2020. C'est peut-être pour cette raison que Mathieu C. était armé et sur le qui-vive. Ces éléments devront être confirmés dans le cadre de l'information judiciaire qui devrait vraisemblablement être ouverte ce vendredi pour meurtre.A l'issue d'une probable mise en examen, la question du placement en détention de l'auteur présumé devrait se poser en fin de journée.





