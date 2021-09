La grande Une Drame à Bellepierre : Mathieu C. mis en examen pour assassinat

Mathieu C. a été déféré devant le parquet de Saint-Denis ce vendredi soir. Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès pour le meurtre prémédité de l'ancien compagnon de sa petite amie.





"Je suis désolé pour la famille, ce n’est pas la situation que je voulais avoir, je me suis juste défendu", a-t-il fait valoir devant le juge des libertés et de la détention.



Le procureur a demandé le placement en détention pour prévenir le renouvellement de l’infraction, pour prévenir le trouble à l’ordre public et garantir sa représentation. Son casier fait état de 19 condamnations. Le jeune homme est sorti de prison en métropole en mars 2020.



son déferrement à la suite de moins de 48 heures de garde à vue. L'homme sera jugé pour avoir tué l'ex de sa compagne.



Le drame s'est produit mercredi soir vers 20 heures dans le quartier de Bellepierre à Saint-Denis. Anthony, l'ancien compagnon de la jeune femme au coeur de la rixe était à la recherche du nouvel amant, Mathieu. Une première altercation oppose les deux hommes devant la femme pour laquelle ils se battent mais aussi les parents de celle-ci.



L'ex jaloux aurait alors frappé son futur bourreau qui aurait riposté par un coup de couteau. Les secours sont intervenus mais n'ont rien pu faire pour sauver la victime de 29 ans. L'auteur présumé du coup de couteau a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue jusqu'à son déferrement ce vendredi soir. Il a été mis en examen pour assassinat et écroué.







