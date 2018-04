"Drague inadaptée ": Filatures et envois de godemichés

Le tribunal correctionnel de St-Pierre s’est, hier, penché sur une affaire peu banale. Entre mars et septembre 2016 aux Avirons, un homme de 32 ans, marié, deux enfants, s’est mis à suivre des jeunes femmes de la rue jusqu’à chez elles. Leur adresse connue, il leur fait alors parvenir par la poste de petit paquet contenant des godmichés puis plus tard dépose un petit mot anonyme devant leur porte.



Choquée, une des victimes a tenté de porter plainte auprès des gendarmes, sans succès et de se retourner vers la société distributrice des vibromasseurs par qui elle a réussi à apprendre l’identité de son admirateur au comportement de "drague inadaptée ", rapporte le Quotidien.



Hier, l’homme a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, jugé sans avoir averti sa famille.