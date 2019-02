Société

Dragons, cochons et pétards à la Villa du Département

Hier soir , la Villa du département fêtait le nouvel an Chinois. Placée cette année sous le signe du Cochon de Terre, La Villa du Département a revêtu pour cette occasion les couleurs de la Chine avec ses traditionnelles lanternes. Cyrille Melchior, Président du Département a tenu à célébrer cette nouvelle année auprès des représentants Chinois au rythme des tambours et danses traditionnelles. Et pour éloigner les mauvais esprits, la cérémonie s'est terminée sur un florilège de pétards.

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com