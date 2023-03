Communiqué Dr Moawad, éminence mondiale en chirurgie robotique, en mission au CHU de La Réunion

En se dotant de deux robots chirurgicaux, l’un pour son site Nord, l’autre pour le Sud, le CHU de La Réunion s'est engagé, en 2019, dans un processus de modernisation de ses équipements et blocs opératoires. C’est dans le cadre de cette démarche que le CHU de La Réunion a accueilli, pour quelques jours, le Docteur Gaby Moawad venu spécialement des Etats-Unis afin de partager son expérience avec ses homologues réunionnais. Par NP - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 17:00

Si cette technique d’intervention chirurgicale dite « mini-invasive » est pratiquée depuis plus de 3 ans maintenant au CHU de La Réunion, la venue du Dr Gaby Moawad répond à la volonté des chirurgiens du CHU d’améliorer encore leur pratique au bénéfice des patients réunionnais. La chirurgie robotique consiste à opérer le patient par le biais d’une petite incision de quelques centimètres sur la zone à traiter dans laquelle s’introduisent les bras robotisés de l’appareil. D’une précision millimétrée, ces bras sont manœuvrés par le chirurgien depuis une console de commande installée à quelques mètres. L’objectif de cette technique est simple : réduire sensiblement le traumatisme pour le patient et améliorer la qualité des soins par une intervention plus fine et plus précise, améliorant la récupération post-opératoire.



Le chirurgien-gynécologue Gaby Moawad, installé à Washington, aux Etats-Unis, est l’une des éminences mondiales en matière de chirurgie mini-invasive et a été accueilli au CHU de La Réunion pour un partage d’expériences inédit.

Au-delà d’une action de formation des équipes du CHU, l’enjeu de cette visite de quelques jours était la transmission d’un savoir-faire précis, de techniques et astuces pouvant contribuer à une meilleure prise en charge des patients réunionnais. Il est intervenu lundi et mardi au CHU Sud Réunion avant de rejoindre les chirurgiens du site Félix Guyon, hier.



Près de 800 interventions chirurgicales réalisées au total à La Réunion. Pour la seule année 2022, ce sont 338 procédures qui ont pu être réalisées, notamment en chirurgie digestive, en chirurgie gynécologique, en urologie, en chirurgie pédiatrique ou encore en chirurgie thoracique.



Depuis l’acquisition de ces deux robots, 17 chirurgiens ont été formés sur les deux sites du CHU de La Réunion. Le nombre d’interventions possibles avec cette technique ne cesse de se développer chaque année.